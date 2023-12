Es sind keine leichten Zeiten für das dänische Kronprinzenpaar: Affären- und Fremdgehgerüchte überschatten die Feiertage.



Doch: Zum Weihnachtsgottesdienst in der Domkirche in Aarhus trotzen Mary und Frederik den Negativ-Schlagzeilen. Demonstrativ schritten die beiden Hand in Hand an den wartenden Presseleuten vorbei.