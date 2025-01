Mit Schlagzeilen umgehen ist für Royals gar nicht so einfach. König Frederik und Königin Mary können davon ein Lied singen. Stand doch im vergangenen Jahr zum Beispiel eine angebliche Affäre des Königs von Dänemark mit Genoveva Casanova im Raum.



Abgestimmt wird in einem solchen Fall die Strategie mit der Kommunikationschefin. Es ist einer der wichtigsten Jobs im Königshaus und der musste neu besetzt werden. Die bisherige Kommunikationschefin Lene Balleby ging nach 16 Jahren in Rente.



Nun gibt es eine Neue und die ist in Dänemark keine Unbekannte.

Nina Munch-Perrin ist eine ausgebildete Journalistin und in Dänemark ein bekanntes Gesicht. So war sie unter anderem TV-Moderatorin bei den Abendnachrichten "TV Avisen" des dänischen Senders DR.