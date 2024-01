Nach mehr als fünf Jahrzehnten auf dem dänischen Thron hat Königin Margrethe II. am Sonntag (14.01.) die Krone an ihren ältesten Sohn Frederik weitergegeben. Er ist nun König Frederik X.

Zuvor hatte Königin Margrethe, genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung, bei einem Treffen mit der Regierung in Kopenhagen ihre Abdankungserklärung unterzeichnet. Symbolisch nahm der bisherige Kronprinz daraufhin den Platz seiner Mutter am Tisch ein. "Gott schütze den König", sagte Margrethe, als sie den Saal verließ.

Königin Margrethe hatte in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache überraschend angekündigt, den Thron an ihren ältesten Sohn weitergeben zu wollen. Sie begründete den Schritt mit einer größeren Rückenoperation, die sie im Februar 2023 über sich ergehen lassen musste.

Die Operation habe sie zum Nachdenken gebracht, ob es nicht an der Zeit sei, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben, sagte die Monarchin in ihrer Ansprache, die am Silvesterabend traditionell aufmerksam von der dänischen Bevölkerung verfolgt wird. Daraufhin verkündete sie, an ihrem 52. Thronjubiläum am 14. Januar als Königin zurückzutreten und den Thron somit ihrem ältesten Sohn zu überlassen.