Schlicht und einfach - ohne Krone! Nun ist Frederik zwar dänischer König, doch wer bei der Zeremonie auf den Moment wartete, in dem er seine Krone trägt, wurde enttäuscht. Bereits seitdem Mitte des 19. Jahrhunderts in Dänemark die konstitutionelle Monarchie und die Verfassung eingeführt wurden, gilt: Keine Krone, kein Thron.



Zwar ist Dänemark als älteste Monarchie im Besitz von drei großartigen Edelkronen, doch am 14. Januar blieben diese in der Schatzkammer von Schloss Rosenborg hinter Verschluss. Getragen werden sie so gut wie nie. Deshalb heißt es offiziell auch Proklamation statt Krönung.