Dass Frederik und Mary die Familienidylle feiern, dürfte kaum verwundern. Zuletzt war das Kronprinzenpaar aus weniger besinnlichen Gründen in die Schlagzeilen geraten. Der Vorwurf: Kronprinz Frederik soll fremdgegangen sein.



Ende Oktober waren Fotos von ihm aufgetaucht, geschossen in Madrid, die schöne Genoveva Casanova an seiner Seite. Seine Frau Mary weilte zu dieser Zeit in den USA.



Ein unbeholfenes Dementi des Palastes befeuerte die Gerüchte zusätzlich. Immerhin: Die angebliche Geliebte hat einen Grund für das Treffen geliefert - und geht auch anwaltlich gegen das Gerede vor.