Dazu teilt der König ein paar Worte: "Dienst, Engagement und Pflicht: Das sind die drei Säulen meiner Leistung als König. Ein Jahrzehnt später erneuern wir unser Versprechen. [...] Ich danke euch allen, dass ihr uns an diesem besonderen Tag begleitet habt." Etwas förmlich und gestelzt. Den Insta-Sprech müssen die spanischen Royals noch lernen. Kate, William, Victoria und Co. gehen im Vergleich sehr viel lockerer und nahbarer mit ihren Followern um. Aber es ist ja noch kein Insta-Profi vom Himmel gefallen ... Immerhin: Noch am selben Tag gab es zwei weitere Beiträge und zahlreiche Storys - alle rund ums Thema Thronjubiläum. Ein echtes Posting-Feuerwerk nach vielen Jahren Insta-Abstinenz.

Über die Prinzessinnen ist kaum etwas bekannt, ganz im Gegensatz zu ihren Altersgenossinnen Amalia, Ingrid, Alexia und Co. Darunter leidet auch ihre Nahbarkeit und Popularität. Volksnähe ist nicht gerade das, was man mit dem spanischen Königshaus verbindet. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Umfragewerten wider. König Felipe ist so unbeliebt wie noch nie.



Das könnte sich nun ändern. Mit dem neuen Online-Auftritt werden Leonor und Sofía in Stellung gebracht. Mehr Sichtbarkeit für die künftige Spitze der Monarchie.