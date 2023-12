Durek Verrett ist als Verlobter von Prinzessin Märtha Louise drauf und dran, in die norwegische Königsfamilie einzuheiraten. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, gegen seine Schwiegerfamilie zu schießen. Die Anschuldigungen und Vorwürfe, die der Schamane erhebt, wiegen schwer - und könnten das sonst so beliebte Königshaus in eine Imagekrise stürzen.

Durek Verrett wirft norwegischer Königsfamilie Rassismus vor

Im Podcast "Quite Frankly" wirft Durek Verrett den Norwegern und der norwegischen Königsfamilie Rassismus vor.



Norwegen sei eine durch und durch fremdenfeindliche Gesellschaft, die jegliche Abweichungen von der Norm ablehnen würde.



Dureks Vorwurf: Jeder, der anders ist, wird weggestoßen. Das Gefährliche: Die Leute im Land seien "fremdenfeindlich und rassistisch, ohne es zu merken."



Seine Verlobte Märtha Louise sei da keine Ausnahme gewesen. "Sie wusste nicht, wie Rassismus aussieht oder sich anfühlt. [...] Das hat sie erst in unserer Beziehung erkannt."



Doch Märtha Louise ist eben auch nur das Kind ihrer Eltern. Das Königshaus sei in Sachen Rassismus nämlich nicht viel besser, als viele andere Menschen im Land. Laut Durek Verrett leben die norwegischen Royals in einer "Blase" und haben "keinerlei Verständnis für Rassismus".

Durek Verrett: Alles halb so wild?