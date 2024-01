Die Beziehung zwischen Durek Verrett und seiner Mutter gilt schon lange als erkaltet - wenn nicht sogar als eisig. In der Vergangenheit schoss Veruschka Urquart schon mehrmals öffentlich gegen ihren Sohn. So warf sie Durek vor, sich nach dem Tod ihres langjährigen Lebensgefährten nicht einmal bei ihr gemeldet zu haben. Er sei nicht mehr der Sohn, den sie "großgezogen habe". Sie empfiehlt anderen sogar, sich von Durek zu "distanzieren". Durek Verrett selbst wählt seine Worte etwas diplomatischer. Auf Instagram erklärt der Schamane: "Ich liebe meine Mutter, aber ich liebe sie auf Distanz."

Sicher wird es nicht die letzte Bombe sein, die Veruschka Urquart ihrem Sohn in den Vorgarten legt. Wahrscheinlich ist, dass sich der Mutter-Sohn-Zwist zu einer Schlammschlacht zuspitzt.



Viele sehen in den beiden jetzt schon die "Markles 2.0." - in Anlehnung an Herzogin Meghans Familie. Denn auch die verstummt nicht und schießt immer wieder gegen die prominente Verwandte.



Also: Fortsetzung folgt...