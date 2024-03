Am 31. August 2024 sollen die Hochzeitsglocken bei Prinzessin Märtha Louise und ihrem Verlobten Durek Verrett klingen. Der selbst ernannte "Guru" zeigt seinen Followern auf Instagram jetzt aber erstmal, wie sie sich gegen Verhexungen und Flüchte wehren können.

Wenn man also von einer anderen Person verhext oder mit einem Fluch belegt wurde, solle man, laut Verrett, dieser Person einfach schöne Dinge im Leben wünschen. "Wenn ihr euch darauf konzentriert, das Beste für jemanden zu wollen, während er euch das Schlechteste wünscht, verändert sich die Energie und ihr könnt eure Kraft zurückholen", erzählt er weiter. Ob er damit auf die schwierige Beziehung zwischen ihm und dem norwegischen Königshaus anspielt...?

Während sich einige der Follower unter dem Beitrag für seinen Rat bedanken und auch Nachfragen stellen, stehen nicht alle auf seiner Seite. Einige bezeichnen den Schamanen auch als Lüger. Dieser Gruppe gehört übrigens auch seine Mutter an.



Verretts Mutter, Veruschka Urquhart, schämt sich sogar für ihren Sohn. In einem Interview mit dem norwegischen Blatt "Se og Hør" macht sie sich Luft - und geht sogar so weit, ihren Sohn mit einem "Diktator" zu vergleichen.