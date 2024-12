Märtha-Louise von Norwegen muss viel über sich in der Presse lesen. Seit sie ein Leben an der Seite von Schamane Durek Verrett führt, ist es noch ein bisschen mehr geworden. Und weil in ihren Augen nicht immer alles stimmt, was durch den Blätterwald rauscht, will sie dieses Mal vorgreifen. Denn der Anlass ist ernst.