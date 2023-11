Partylaune bei bestem Wetter an der Côte d’Azur: Jedes Jahr am 19. November zelebriert Monaco seinen Nationalfeiertag, auch "La Fête du Prince" (Prinzentag) genannt.



Doch dieses Jahr stand nicht etwa der Fürst im Mittelpunkt, sondern die Damen an seiner Seite. Oder sollte man besser sagen: die Ladys in Red?