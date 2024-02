Es waren bange Wochen für ihn, doch jetzt geht der Alltag für Prinz William weiter - die Pflicht ruft: Drei Wochen nach der Bauch-Operation seiner Frau Kate und nur wenige Tage nach der Krebs-Diagnose seines Vaters hat der Thronfolger seine öffentlichen Auftritte wieder aufgenommen: Der 41-Jährige überreichte am Mittwochmorgen auf Schloss Windsor Medaillen und Orden des britischen Königshauses.

William wird gebraucht wie nie zuvor

Und damit es geht es für den Thronfolger zurück in die - zumindest - berufliche Normalität, denn er wird jetzt so sehr gebraucht wie noch nie: Neben Königin Camilla und Charles' Schwester Prinzessin Anne soll vor allem William für den an Krebs erkrankten König Charles einspringen.

Steht die Tür für Harry weiter offen?

Doch auch an Prinz Harry gibt es Erwartungen - und Hoffnung auf eine Versöhnung: Harry ist noch immer einer der "Counsellors of State", einer der potenziellen Stellvertreter des Königs - obwohl er bei einer Gesetzesänderung davon hätte ausgeschlossen werden können, so der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London laut DPA.

