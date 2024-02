Es waren bange Wochen für ihn, doch jetzt geht der Alltag für Prinz William weiter - die Pflicht ruft: Drei Wochen nach der Bauch-Operation seiner Frau Kate will der Thronfolger seine öffentlichen Auftritte wieder aufnehmen.



Und damit es geht es für den Thronfolger zurück in die - zumindest - berufliche Normalität: William wird am Mittwoch eine Zeremonie auf Schloss Windsor ausrichten und abends an einer Spendengala teilnehmen, meldet die britische Nachrichtenagentur PA am Montag.