Erneut hat Prinz Louis bewiesen: Ihm sitzt der Schalk im Nacken! Das jüngste Kind von Prinz William und Prinzessin Kate war zum ersten Mal beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey dabei - und hatte offenbar nur Stänkern im Sinn.

Der kleine Frechdachs bringt mit seinen lustigen Aktionen nicht nur seine Geschwister und Eltern regelmäßig zum Lachen. Auch Royal-Fans warten bei jedem öffentlichen Event gespannt darauf, was sich Prinz Louis wieder einfallen lässt, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey bringen die Kerzen der drei Royal-Kids die Kirche noch feierlich zum Leuchten. Bis der Fünfjährige versucht, die Kerzen seiner Geschwister auszupusten.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung: Die Kinder haben vor Konzertbeginn noch ihre Briefe an den Weihnachtsmann eingeworfen. Was da wohl drin steht - und ob die noch rechtzeitig am Nordpol ankommen?