Dazu postet Prinz William ein Foto seiner Liebsten, das bereits im Sommer auf Windsor aufgenommen wurde, also noch vor dem Ende ihrer Chemotherapie. Das zumindest schreibt Royal-Expertin Rebecca English auf Instagram.



Hinter der britischen Königsfamilie liegt ein hartes Jahr. Prinz William sprach sogar vom härtesten Jahr seines Lebens. Mitte Januar 2024 hatte sich seine Frau einer Operation im Bauchraum unterzogen.



Fast zwei Wochen musste sie danach im Krankenhaus bleiben. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie ihre Krebsdiagnose. Im September dann die Erleichterung: Kate verkündet in einem Video den Abschluss ihrer Chemotherapie.



Sie kündigte auch an, wieder mehr öffentliche Aufgaben zu übernehmen.