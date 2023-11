Die anglikanische Kirche umfasst 80 Millionen Anhänger. Darunter auch die Landeskirchen in Wales, Schottland und einige Kirchen in früheren britischen Kolonien, beispielsweise in Afrika und Asien. Die Kirche Englands ist eine Staatskirche und der Monarch, nun König Charles, ist das Oberhaupt. Darunter folgt das innerkirchliche Oberhaupt - der Erzbischof of Canterbury, Justin Welby.