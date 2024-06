Strahlend weiß und mit einem breiten Lächeln im Gesicht präsentierte sich Prinzessin Kate der jubelnden Menge in London. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie ihre Teilnahme an "Trooping the Colour" bekannt gegeben - pünktlich zu den britischen 18-Uhr-Nachrichten. Eine bewährte Strategie. Um diese Zeit werden nur die wichtigsten Nachrichten aus dem Palast verkündet - zuletzt die Krebsdiagnose von Charles und Kate.



Jetzt also Good News: Kate kehrt nach sechs Monaten in die Öffentlichkeit zurück. Ihr Auftritt? Voller Symbolkraft.



Für ihren "Trooping the Colour"-Look setzte die Prinzessin von Wales auf Sicherheit und Altbewährtes. Sie recycelte kurzerhand das sogenannte "Pre-Coronation-Dress", das sie zuletzt am Vortag von König Charles' Krönung getragen hatte. Eine Hommage an die Glanzzeiten des Königshauses und vielleicht ein Zeichen dafür, dass bald alles gut wird?



Das Kleid stammt von Jenny Packham, die Kate seit vielen Jahren ausstattet. Kate hat die Robe allerdings dezent abändern lassen, ergänzte zum Beispiel einen schwarzen Taillengürtel und eine Schleife am Ausschnitt. Social-Media-Nutzer erinnerte Kates Look an Audrey Hepburn in "My Fair Lady".