Wie britische Medien übereinstimmend berichten, starb Thomas Kingston offenbar durch einen Kopfschuss, neben seinem Körper soll eine Waffe gefunden worden sein. "Thomas Kingston, der Ehemann von Lady Gabriella Kingston, der Tochter von Prinz und Prinzessin Michael von Kent, starb an einer 'traumatischen Kopfwunde'", heißt es in einem Statement der britischen "PA Media". Gerichtsmedizinerin Katy Skerrett rekonstruiert im "Guardian" die letzten Stunden des Toten.

Demnach sei Thomas Kingston an seinem Todestag, dem 25. Februar, zu Besuch bei seinen Eltern in den Cotswolds gewesen und habe mit ihnen noch zu Mittag gegessen. Sein Vater sei anschließend mit den Hunden rausgegangen. Als er zurückkam, habe sich sein Sohn nicht mehr im elterlichen Haus befunden. Nach 30 Minuten begann die Mutter, nach Thomas Kingston zu suchen.



Die beiden fanden ihren Sohn schließlich mit einer tödlichen Kopfwunde in einem Nebengebäude. Die Polizei konnte keine verdächtigen Umstände feststellen. Es handelt sich also offenbar um einen Suizid. Die Untersuchungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen.