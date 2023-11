Die sechste Staffel von "The Crown" feiert in Los Angeles Premiere - und Prinz William soll "not amused" darüber sein.

Prinz William "angewidert" von Diana-Szene

Grund für Prinz Willams Ärger: die Darstellung seiner Mutter. Lady Diana, die in der neuen Staffel von Elizabeth Debicki gespielt wird, soll in der Serie mehrmals als eine Art Geist erscheinen - und sogar zu König Charles und Queen Elizabeth aus dem Jenseits sprechen. Laut der britischen Daily Beast soll ein Insider verraten haben, dass Prinz William "total angewidert" von dieser Darstellung seiner Mutter sei.



Der Thronfolger sei sehr verletzt, dass seine Mutter "immer wieder auf diese geschmacklose Art und Weise ausgebeutet wird", zitiert die britische Zeitung den Insider. Zudem sei Prinz William auch wegen seines Bruders verärgert. Prinz Harry arbeitet nämlich trotz der "The Crown"-Serie weiter mit dem Streaminganbieter Netflix zusammen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Netflix | Daniel Escale

Diana nur "Teil eines inneren Dialogs"

Die vermeintlichen Vorwürfe von Prinz William will der Streaminganbieter wohl nicht auf sich sitzen lassen. In einer Erklärung für RadioTimes.com gibt ein Netflix-Sprecher zu, dass Diana zwar nach ihrem Tod in der Serie erneut zu sehen sein wird, allerdings "als Teil eines inneren Dialogs in separaten Szenen mit Prinz Charles und der Königin, die beide über ihre Beziehung zu Diana nachdenken".

"The Crown"-Premiere mit royalem Flair

Bei der Premiere der 6. Staffel von "The Crown" kam sogar ein Hauch von königlicher Atmosphäre auf. Sowohl die berühmten King's Guards als auch britische Flaggen waren bei der Filmpremiere der Serie auf dem roten Teppich zu sehen.

Alles andere als der royalen Etikette entsprechend, kleideten sich die Serienstars auf dem roten Teppich. Tiefe Ausschnitte, viel Haut und auffallendes Make-Up bestimmten bei den Darstellern den Premierenabend.



Ein ganz besonderer Hingucker war die Begleitung von "Diana"-Darstellerin Elizabeth Debicki. Die 33-Jährige erschien zusammen mit ihren Serien-Söhnen Rufus Kampa und Fflyn Edwards, die die jungen Prinzen William und Harry in "The Crown" verkörpern.

Bildrechte: IMAGO/Jeffrey Mayer

Schauspielerin Meg Bellamy kam in Begleitung der älteren Darsteller von Prinz William und Prinz Harry. Die Darstellerin spielt in der Serie die junge Prinzessin Kate, die in ihrer Zeit an der Uni ihren jetzigen Ehemann Prinz William - gespielt von Ed McVey - kennen und lieben lernt.

Bildrechte: IMAGO/Faye Sadou

Und was wäre eine royale Feier ohne die beliebte "Fellwurst" der Queen? Wenn schon Schauspielerin und Queen-Darstellerin Imelda Staunton bei der Filmpremiere fehlte, wollten die Filmemacher wenigstens den Corgi der Serien-Queen auf dem roten Teppich zeigen.

Darum geht's in der 6. Staffel von "The Crown"

Die Fortsetzung der erfolgreichen Netflix-Serie soll dort ansetzen, wo die fünfte Staffel aufgehört hat - nämlich Ende der 1990er-Jahre. Es sind die letzten Jahre von Lady Diana, ihr dramatischer Unfall in Paris, die Hochzeit von König Charles und Königin Camilla und die Lebensgeschichte der Queen bis in die frühen 2000er, die in dem vorläufig letzten Teil der Serie eine Rolle spielen.



Der letzte Teil des königlichen Dramas wird in zwei Teilen ausgestrahlt: Die erste Hälfte der Serie erscheint am 16. November mit vier Episoden auf Netflix - und die zweite, mit den letzten sechs Episoden, am 14. Dezember. Danach soll endgültig Schluss mit "The Crown" sein.