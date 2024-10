Sarah Ferguson wurde in der Vergangenheit oft belächelt, doch an ihrem 65. Geburtstag, den sie am 15. Oktober feiert, lächelt sie stärker als je zuvor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie eine echte Stehauffrau ist. Nach zwei Krebsdiagnosen erst recht! "Fergie" lässt sich nicht unterkriegen - das hat sie noch nie getan.

Früher landete Sarah Ferguson oft selbst in den Negativ-Schlagzeilen. Etwa wegen der skandalumwitterten Trennung von Prinz Andrew und einem Foto, das zeigte, wie ein Mann an ihren nackten Zehen saugt.



Die Presse machte sich auch gern über ihren Kleidungsstil lustig. "Fergie" hatte verzweifelt versucht, den guten Stil von Prinzessin Diana nachzuahmen, um allen zu gefallen - das ging manchmal nach hinten los.



In ihrem Buch "What I Know Now" schrieb sie, sie habe sich damals eine "Garderobe der Hölle" zugelegt. "Ich ertrank in großen Hüten und Rüschen und Schleifen an den falschen Stellen."