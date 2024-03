King George, Queen Elizabeths Vater, war Zeit seines Lebens starker Raucher - was ihm letztlich zum Verhängnis wurde. 1951 wurde dem Regenten der linke, tumorzerfressene Lungenflügel entfernt. Von diesem Eingriff sollte sich der König nie wieder richtig erholen. Nur ein Jahr später starb George im Alter von 56 Jahren an einer Thrombose auf seinem Landsitz Sandringham House. Elisabeth folgte ihm mit nur 25 Jahren auf den Thron.

Auch die weiblichen Familienmitglieder blieben nicht vom Krebs verschont.



Besonders schockierend ist, wie sich die Geschichte innerhalb der Familie wiederholte: König Georges jüngere Tochter, Prinzessin Margaret, erkrankte ebenfalls an Lungenkrebs. Prinzessin Margaret war bekannt für ihren exzessiven Lebensstil. Die Schwester von Königin Elizabeth soll bis zu 60 Zigaretten am Tag geraucht haben. Auch ihr musste der linke Lungenflügel entfernt werden. Allerdings zwangen sie am Ende mehrere Schlaganfälle - und nicht etwa der Krebs - in die Knie. Prinzessin Margaret starb 2002 im Alter von 71 Jahren.