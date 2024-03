Sich wie ein Royal kleiden? Tiara, Hut, Kleid, hohe Schuhe fertig - it's a Look. Doch was einfach aussieht, erfordert in Wahrheit modisches Fingerspitzengefühl. Denn der gehobene Adel darf nicht einfach tragen, was der Kleiderschrank hergibt. Das Styling folgt einer höchst komplizierten und ausgeklügelten royalen Kleiderordnung, an die sich die Windsor-Damen halten müssen.

Der Teufel liegt im Detail: Der perfekte Royal-Look hört nicht bei Tasche und Schuhen auf. Auch Haare, Make-up und Maniküre müssen stimmen - sonst harmoniert das Gesamtbild nicht.



Bei den Royals verpönt: farbige Fingernägel. Wenn überhaupt, dann dürfen die adeligen Ladys natürliche Lacke in Perlmutt, Rosé und Nude tragen. Oder einen gepflegt glänzenden, durchsichtigen Überlack. Warum das strikte Farbverbot? Laut "Marie Claire" und "Cosmopolitan" würden bunte Nägel in Adelskreisen als vulgär, plump und unfein gelten – übrigens ebenso wie knallig rot oder pink geschminkte Lippen.



Bei der Pediküre und Maniküre scheinen die royalen Stylisten mittlerweile allerdings ein paar Augen zuzudrücken. Prinzessin Kate präsentierte in der Vergangenheit bereits rot-lackierte Fußnägel in offenen Schuhen. Zuletzt kombinierte sie beim alljährlichen Osterspaziergang roten Nagellack zu ihrem royal-blauen Kostüm.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Yui Mok

Auch wenn es die royalen Damen in Sachen Beauty dezent mögen: Die Kleidung darf knallen!



Queen Elizabeth II. war bekannt für ihre farbenfrohen Looks. Bereits als sehr junge Frau griff sie zu auffälligen, leuchtenden Tönen, damit sie in Menschenmassen besser zu sehen ist. Herzogin Sophie von Edinburgh, die Schwiegertochter der Queen, erklärte in der Dokumentation "The Queen at 90": "Sie muss auffallen, damit die Leute sagen können: 'Ich habe die Königin gesehen'"



Prinzessin Kate scheint es ihr nachzumachen: Auch sie liebt Knallfarben und wurde dafür erst kürzlich zusammen mit Ehemann William zum modischsten Promi-Paar der Welt gewählt.



Königin Camilla mag es klassischer und etwas unauffälliger. Ihre Looks haben farblich zwar nicht die Leuchtkraft wie die Kleider und Kostüme der Queen, doch auch sie wählt bewusst satte, kräftige Töne. Ihre Favoriten: dunkle Grün- und Blautöne. Gerne auch mit Print: Ob Blumen oder Polka Dots - Camilla mag Muster.



Ihr Stil kommt an: Nachdem Camilla lange Zeit von der britischen "Yellow Press" verhöhnt wurde, bezeichnete sie das "Tatler Magazin" 2020 als "Queen of Style".

Auch wenn die Royals bevorzugt bunte Kleider tragen, müssen sie sich an eine ganz besondere Regel halten: Auf Reisen mus unbedingt ein schwarzes Extra-Outfit mit in den royalen Koffer. Und das hat einen konkreten Hintergrund: Die Familie soll für den Fall gewappnet sein, sollte ein Verwandter der Königsfamilie verstirbt.



Dass die Royals immer präventiv eine Trauergarderobe im Gepäck haben, ist die Konsequenz aus dem Jahr 1952: Während sich Queen Elizabeth II. im Rahmen einer Auslandsreise in Kenia aufhielt, verstarb ihr Vater, König George VI. überraschend im Alter von nur 56 Jahren. Seine Tochter hatte in Afika keine schwarze Garderobe dabei. Die Folge: Bevor Elizabeth in London aus dem Flugzeug stieg, musste ihr schwarze Kleidung in den Flieger gebracht werden.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | -

Kostüme und Kleider sind die Klassiker in der royalen Garderobe - auch wenn Prinzessin Kate zu öffentlichen Terminen immer öfter Hosen trägt.



Entscheidend bei der Kleiderwahl ist die Saumlänge. Auf keinen Fall darf das Kleid oder der Rock zu kurz sein. Ideal: Knielänge.



Bevor sie Thronfolgerin wurde, griff Kate gern zu modernen und luftig-geschnittenen, kürzeren Kleidern, während Königsgemahlin Camilla schon immer gern auf eine Midi-Länge setzt und ihre Waden zeigt.

Bildrechte: imago/ZUMA Press

Passend zum Thema "zu viel nackte Haut": Wie die "Harper's Bazaar" wissen will, müssen alle weiblichen Familienmitglieder bei offiziellen Terminen hautfarbene Strumpfhosen tragen. Laut dem britischen "Fortune"-Magazin schnellte der Verkauf von hautfarbenen Strumpfhosen 2010 nach der Verlobung von Kate und William in die Höhe. Denn ganz nach der Etikette hüllte auch Kate ihre Beine in transparenten Nylons.