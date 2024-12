Was nicht aufgegessen wird, kommt am zweiten Weihnachtstag wieder auf den Tisch!



Tom Parker Bowles, der Sohn von Königin Camilla, hat in diesem Jahr ein eigenes Kochbuch herausgebracht. Darin verrät er, was König Charles an Weihnachten am liebsten isst: "Pulled and Grilled Turkey", bestehend aus Truthahnresten, die mit Worcestershiresauce, Tabasco und Mango-Chutney mariniert werden.



Tom Parker Bowles wird in diesem Jahr übrigens zum zweiten Mal mit dem Königspaar in Sandringham feiern, wie er dem "Telegraph" verraten hat: "Ich weiß, es gibt Truthahn, Rosenkohl und Kirche", scherzte er. "Und ich muss einen Anzug und einen Smoking mitbringen."