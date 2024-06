Statt mit Kate schlenderte William am zweiten Tag des Traditions-Events mit Stiefmutter Camilla, sowie seine Schwiegermama Carole Middleton über die Pferderennbahn. Ein Bild für die Götter oder besser: für die Reporter. Denn Carole wich kaum von der Seite ihres Schwiegersohns und nahm ihn hin und wieder beherzt an die Hand. Doch besonders das Duo aus William und Camilla zog die Blicke und Herzen auf sich.

Eine Kutschfahrt die ist lustig?



Die traditionelle Kutschenprozession zum "Royal Ascot"-Auftakt ist Kult. Dieses Jahr gab es sogar eine zweite Runde - bei der allerdings der Hauptakteur fehlte. Denn eigentlich gebührt die Ehre der ersten Kutsche immer dem Königspaar. Dumm nur, wenn der Hauptakteur fehlt.



William und Camilla fuhren an Tag zwei notgedrungen solo vor: Sowohl Charles als auch Kate ließen das Event sausen - sie gesundheitsbedingt, er wegen eines zu vollen Terminkalenders. Der König legte eine kurze "Royal Ascot"-Pause ein, weil er laut dem britischen "Mirror" eine Reihe von Audienzen im Buckingham-Palast abhielt.



Die Lösung? Ein Platzhalter muss her. Also sprang William - vom Palast unangekündigt - kurzerhand für seinen Vater ein und gab den Gentleman an Camillas Seite. Ganz alte Schule setzte er Zylinder und sein bestes Lächeln auf. Die Königin, im royalblauen Ensemble mit passendem Schmuck, genoss die gemeinsame Zeit mit William sichtlich.