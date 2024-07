Spiel, Satz, Sieg für die Princess of Wales?



Seit Tagen beherrscht nur ein Thema die britische Yellow Press: Wird Kate - das Tennis-Ass der Royal Family - das renommierte Wimbledon-Turnier (1. bis 14. Juli) besuchen?



Was dafür spricht:

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Victoria Jones

Ohne Glanz und Glam: Wimbledon ohne Kate? Ein trauriges Match

Wimbledon ist ihre Bühne: Kate gilt seit Jahren als DER Stargast des traditionsreichen Tennisturniers. Wenn sie in der Royal Box Platz nahm, geriet jedes Match schnell in den Hintergrund. Und selbst im Duell mit Tennisgrößen wie Roger Federer machte die Prinzessin stets eine königliche Figur.



Doch Kate versprüht nicht nur jede Menge Glamour, sie spielt auch eine tragende Wimbledon-Rolle: Als Schirmherrin des "All England Club" überreicht sie traditionell die Sieger-Trophäen - auch in diesem Jahr? Sportsfreunde und Royal-Fans sind sich unsicher.



Doch ausgerechnet einer der Wimbledon-Verantwortlichen macht jetzt Hoffnung auf ein mögliches Tennis-Comeback von Kate.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Kensington Palace /PA Media | Aeltc/Thomas Lovelock

Pokalübergabe mit Kate?

Bisher haben weder Prinzessin Kate noch der Palast eine Teilnahme der Prinzessin bestätigt. Dafür spricht Deborah Jevans, Präsidentin des "All England Lawn Tennis and Croquet Club", der das Wimbledon-Turnier ausrichtet.

Wir hoffen, dass Kate als Schirmherrin des Clubs die Trophäen überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Priorität. [...] Wir haben gesagt, dass wir mit Kate zusammenarbeiten und ihr so viel Flexibilität wie möglich geben werden. Deborah Jevans The Telegraph

Klingt das nach zaghaftem Optimismus?



Immerhin: In ihrem jüngsten Statement betonte Kate, sie hoffe, "im Laufe des Sommers einige öffentliche Auftritte absolvieren zu können". Was liegt da näher als ein Auftritt bei ihrem Lieblingssportevent?

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kirsty Wigglesworth

Stichwort Flexibiliät

Klar ist: Wenn Kate sich in Wimbledon die Ehre gibt, wird der Palast die Bombe sicher erst kurz vorher platzen lassen - ähnlich wie bei "Trooping the Colour". Damals erfuhren die Briten erst einen Tag vorher von Kates Comeback-Plänen.



Bisher stehen keine weiteren Termine von Kate in der Pipeline. Der Palast hält sich bedeckt. Zu groß ist wohl die Unsicherheit, dass die Prinzessin kurzfristig absagen könnte. Wie Kate auf Instagram durchblicken ließ, lebt sie von Tag zu Tag und entscheidet spontan, wie viel Kraft sie für Termine hat.

Keine Kate-Alternative

Immerhin: Einen Ersatz für Kate hat das Turnier noch nicht offiziell benannt. Wer anstelle der Prinzessin bei der Siegerehrung die Trophäen überreichen wird? Unklar. Man werde sich "zu gegebener Zeit darüber Gedanken machen", so Deborah Jevans. Die Hoffnung stirbt eben zuletzt.



Die Würfel - oder besser gesagt: die Tennisschläger - sind also noch nicht gefallen. Die Entscheidung, wer die Trophäen überreicht, könnte daher erst am Morgen des Finales bekannt gegeben werden.