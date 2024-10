Sensibel, authentisch und aufmerksam - so kennt man Kate und William bei öffentlichen Terminen. Und so trat das Thronfolger-Paar auch in Southport auf, nahm sich sogar so viel Zeit für die Hinterbliebenen, dass der offizielle Ablauf durcheinander kam.



Doch da war noch etwas: ein Glitzern in Kates Augen, wenn sie zu ihrem Ehemann schaute. Ein zärtliches Lächeln in seine Richtung. Es scheint, dass die Krankheit und der gemeinsame Umgang damit dieses Paar gestärkt hat.