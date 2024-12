Kates strahlender Auftritt beim traditionellen Weihnachtskonzert "Together at Christmas" am Freitag (6. Dezember) in der Westminster Abbey zeigte allen: Die Prinzessin ist wieder da!



Nach einem Jahr voller Herausforderungen sah man Kate so gelöst und strahlend, wie schon lange nicht mehr. Der Grund? Vielleicht die kleinen Momente mit ihrer Familie während des Gottesdienstes - und eine besondere Gästeliste!