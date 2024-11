Der König hat seine Weihnachtsansprache, Kate ihren Gottesdienst.



"Royal Carols: Together at Christmas" ist jedoch mehr als "nur" ein Gottesdienst, der im Fernsehen übertragen wird. Die Veranstaltung wurde 2021, mitten in der Corona-Pandemie, von Kate höchstpersönlich ins Leben gerufen. Der Prinzessin geht es darum, in der Vorweihnachtszeit die Aufmerksamkeit auf die Menschen zu lenken, die jeden Tag Großartiges leisten: Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kirchengemeinden und Gemeinschaften, die einander in schwierigen Zeiten helfen.



In diesem Jahr werden rund 1.600 Personen geehrt. In der Westminster Abbey treffen sie auf Mitglieder der Royal Family und zahlreiche Prominente. Denn wenn Kate ruft, kommen sie alle. Musikstars wie Paloma Faith, Olivia Dean und Gregory Porter werden live Weihnachtsklassiker interpretieren - vielleicht ja sogar mit Kate als Klavierbegleitung im Rücken. In den vergangenen Jahren ließ sich die künftige Königin von England immer wieder zu Klaviereinlagen hinreißen.



Kate zurück im Rampenlicht und am Flügel: Ein Symbol für das Ende eines schweren Jahres und einen hoffentlich kraftvollen Neuanfang?