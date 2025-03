Wen jetzt das Fernweh packt: Mit dem nötigen Kleingeld kann man auch ohne Titel, Krone und blaues Blut in Margarets heiligen Hallen Urlaub machen.



Eine Woche in der Villa "Les Jolies Eaux", in der nun auch Kate und Co. gefeiert haben sollen, kostet laut "Marie Claire" rund 46.000 US-Dollar (Stand: 04.03.25). Urlaub im Windsor-Stil ist eben ein hoch-exklusives Vergnügen.