Weitere Termine mit Kate wurden vom Palast noch nicht bestätigt. Vielleicht ist die Unsicherheit zu groß, dass die Prinzessin kurzfristig absagen könnte.



Denkbar ist, dass Kates Anwesenheit erst knapp vorher bestätigt wird - wie bei "Trooping the Colour". Hier ließ der Palast die Good News einen Tag vorher, pünktlich zu den britischen 18-Uhr-Nachrichten, durchsickern. Eine bewährte Strategie des Palastes. Nur die wichtigsten Neuigkeiten werden zu den Abendnachrichten verkündet.



Schritt für Schritt, Tag für Tag planen. Dass das auch im straffen Terminplan der Royals funktioniert, leben die Norweger seit Jahren vor. Kronprinzessin Mette-Marit muss wegen ihrer Lungenfibrose oft kürzer treten. Ehemann Haakon bezeichnete ihre Krankheit vergangenen Sommer als "unberechenbar": Mette-Marit gehe es "von Zeit zu Zeit anders", an einem Tag besser, am nächsten schlechter. Die Medikamente, die sie einnehmen muss, würden sie zudem oft müde und kraftlos machen.