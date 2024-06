Die Künstlerin Hannah Uzor hat Prinzessin Kate für die Juli-Ausgabe des Society-Hochglanzmagazins "Tatler" verewigt. Doch wie heißt es so schön: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.



Auf Instagram löst das Gemälde geteilte Meinungen aus - nett ausgedrückt. Ein paar Beispiele:



"Diese Porträts werden immer verrückter."



"Prinzessin Kate hat etwas Besseres verdient."



"Das ist auf jeden Fall nicht Prinzessin Kate. Gott weiß, wer das ist, aber ganz sicher nicht die Prinzessin."



"Hat ein Achtjähriger mit diesem Bild von Kate einen Malwettbewerb gewonnen?"



Negative Kommentare hin oder her: Die "Tatler"-Ausgabe wird unter Sammlern heiß begehrt und schnell vergriffen sein. In der Geschichte des Magazins wurden bisher nur Queen Elizabeth II. und König Charles porträtiert.