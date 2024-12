In den Kommentaren unter dem Instagram-Post des "Time"-Magazins zeigen sich viele Menschen begeistert von der Nominierung der Prinzessin: "Sie war 2024 die inspirierendste Person außerhalb der Politik" oder "Sie schafft es, Einfühlungsvermögen zu vermitteln und das Bewusstsein für Gesundheit für alle zu schärfen". Aber es gibt auch Kritik: Die 42-Jährige habe zwar ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht, damit aber nicht unbedingt anderen Erkrankten geholfen, heißt es.

Neben Prinzessin Kate sind neun weitere bekannte Persönlichkeiten für den Titel nominiert, darunter Donald Trump, Elon Musk oder Benjamin Netanjahu. Auch bei ihnen hält sich die Begeisterung der Kommentierenden in Grenzen. Viele bemängeln die Auswahl der Zeitung und fragen nach den Nominierungskriterien des "Time"-Magazins. Besonders im Visier der Kritiker: die Nominierung von Benjamin Natanjahu. Gegen den israelischen Premierminister liegt ein Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof vor.

Prinzessin Kate ist nicht die erste Royal, die sich über Nominierungen freuen darf. Auch Königin Elizabeth II. ging vor vielen Jahren für den Titel ins Rennen - und ist dann sogar "Person des Jahres" geworden.



Im Jahr 1952 erhielt sie den Titel, nachdem sie nach dem Tod ihres Vaters, König Georg VI., den Thron bestiegen hatte. Damals sahen die Briten in ihrer neuen jungen Königin "ein Vorzeichen für eine große Zukunft", wie "Time" erklärte: "Eine frische junge Blüte auf Wurzeln, die viele Jahreszeiten winterlicher Zweifel überstanden hat".



Das "Time"-Magazin kürt seit 1927 eine Person, Gruppe oder ein Konzept, das in den vergangenen zwölf Monaten den größten Einfluss auf die Welt hatte - im Guten wie im Schlechten. Am Donnerstag (11.12.) gibt das Magazin die "Person des Jahres" für 2024 bekannt.