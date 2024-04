Kate und William haben Grund zum Feiern - zumindest laut Terminkalender. Doch die Realität sieht nach Kates Krebserkrankung anders aus.



Prinz Louis wird am 23. April sechs Jahre alt, am 29. April steht der 13. Hochzeitstag des Thronfolgerpaars an und am 2. Mai folgt der neunte Geburtstag von Prinzessin Charlotte.



Wie Kate in ihrer emotionalen Videobotschaft sagt, haben ihre Kinder neben ihrer Genesung aktuell oberste Priorität. Die Prinzessin möchte ein wenig Normalität wahren. Sicher ist es ganz und gar nicht in Kates Sinn, dass sich ein Schatten über die Geburtstage ihrer Kinder legt.