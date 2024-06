"Trooping the Colour" ohne Kate

Prinzessin Kate wird wohl nicht an der Militärparade "Trooping the Colour" teilnehmen, wie der Palast gegenüber der "Daily Mail" bestätigt. Zur Generalprobe am 8. Juni wird sie definitiv fehlen.



Die Entscheidung kommt nicht ganz überraschend: Kate kämpft gegen den Krebs und konzentriert sich derzeit voll auf ihre Therapie. Der britische Adelsexperte Richard Palmer vermutet auf "X", dass Kate wohl erst wieder auf der royalen Bildfläche erscheinen wird, wenn die Ärzte Entwarnung geben.



Wann das sein wird, steht in den Sternen. Details über ihre Behandlung sind kaum bekannt - aus gutem Grund. Wie Kate in ihrer Videobotschaft, in der sie ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, betonte, brauche sie jetzt vor allem eines: "Zeit, Raum und Privatsphäre".

Was ist Trooping the Colour? Es ist ein Großereignis im royalen Kalender: Seit dem 17. Jahrhundert werden die britischen Monarchen zu ihrem Geburtstag mit der Militärparade "Trooping the Colour" geehrt - die offizielle Geburtstagsparade für den amtierenden Monarchen.



Charles hat eigentlich erst am 14. November Geburtstag. Doch traditionell wird "Trooping the Colour" im Sommer gefeiert. Grund ist das britische Regenwetter.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kin Cheung

"Trooping the Colour" ohne die Wales-Kids?

Doch bedeutet Kates Fehlen auch, dass "Trooping the Colour" in diesem Jahr ohne George, Charlotte und Louis stattfinden wird?



Royal-Expertin Jennie Bond hält es im Interview mit dem "OK!"-Magazin eher für unwahrscheinlich, dass das Wales-Trio am Mega-Event teilnehmen wird. Im vergangenen Jahr fuhren George, Charlotte und Louis noch zusammen mit Prinzessin Kate und Königin Camilla in einer Kutsche an der jubelnden Menge vorbei, bevor alle gemeinsam vom Balkon des Buckingham Palace aus die Flugzeuge der Royal Air Force bestaunten.



Von Papa William wird dagegen erwartet, dass er an der Seite von Prinzessin Anne und Prinz Edward hoch zu Ross an der Militärparade teilnimmt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Aaron Chown

Wie geht es Kate?

Zuletzt gab es für Kate-Fans immer wieder kleine Hoffnungsschimmer: So verriet Prinz William auf seiner Gartenparty im Mai laut "Gala": "Es geht ihr [Kate] jeden Tag ein klein wenig besser. Es geht voran." Ein namentlich nicht genannter Insider sagte im Interview mit "Vanity Fair" sogar, dass Kates Medikamente anschlagen würden und es ihr "tatsächlich viel besser" gehe.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alastair Grant

Trooping the Colour ohne Kate, dafür mit Charles