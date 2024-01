Laut Kensington Palace wurde bei Prinzessin Kate gestern (16.01.) eine geplante Operation am Bauch durchgeführt. Um was für eine Operation es sich genau handelt, dazu machte der Palast keine Angaben. Es wurde allerdings bestätigt, dass es sich bei Kates Erkrankung nicht um Krebs handelt.



Die OP sei erfolgreich verlaufen, dennoch muss die Prinzessin zur Beobachtung für die nächsten zehn bis 14 Tage in der Klinik bleiben. Anschließend wird sie sich Zuhause in Windsor weiter auskurieren.



Nach Anweisung der Ärzte wird Kate erst wieder nach den Osterfeiertagen Termine wahrnehmen.