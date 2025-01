Die Frage nach der richtigen Schule kann Eltern in den Wahnsinn treiben - da sind Royals keine Ausnahme, eher im Gegenteil. Denn für Prinzen und Prinzessinnen kommt nicht jede x-beliebige Einrichtung in Frage. Das erklärt sich ja von selbst. Doch anscheinend sind sich Kate und William einig geworden, welche Schule ihre Kinder besuchen sollen. Mit dieser Wahl gehen die beiden neue, ganz unroyale Wege.

Derzeit drücken George, Charlotte und Louis in derselben Einrichtung die Schulbank: nämlich in der Lambrook School in Ascot - nur eine kurze Autofahrt vom Zuhause der Familie Wales entfernt.



Eigentlich hätte der elfjährige George im September auf eine weiterführende Schule wechseln sollen. Doch für den Thronfolger gab es eine royale Extrawurst. Er darf noch zwei weitere Jahre an der Lambrook School bleiben, da diese Kinder bis zum Alter von 13 Jahren unterrichtet. Doch dann ist Schluss - auch für George.



Seit Monaten rätseln die britischen Medien, auf welche Schule George einmal gehen wird. Ganz oben auf der Liste: das altehrwürdige Eton College, das schon Papa William und Onkel Harry besucht haben. Ein reines Jungeninternat - und genau das könnte der Knackpunkt sein.