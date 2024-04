Ist die Schonfrist nun beendet? Die Osterferien sind vorbei, für Englands Kinder geht die Schule wieder los. Auch George, Charlotte und Louis müssen in ihren Alltag zurückkehren - und erstmals nach Kates Krebs-Statement das sichere Nest verlassen.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Porteous

Ende März erklärte Kate ihr langes Schweigen in einer emotionalen Videobotschaft damit, dass sie den Kindern ihre Krebserkrankung "schonend" beibringen wollte.



Der Zeitpunkt war clever gewählt: Gleich darauf begannen in England die Ferien. George, Charlotte und Louis konnten die Schocknachricht in Ruhe sacken lassen und mussten sich erst einmal keine Sorgen um neugierige Nachfragen von Mitschülern machen.