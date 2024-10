Eine Familie im Rampenlicht - die Middletons sind Unternehmer, Eltern von Kate, Pippa und James, sie sind Großeltern - und Teil der Royal Family.



Nach außen hin scheint immer alles blankgeputzt.



Doch wie sieht es im Inneren dieser Familie wirklich aus? Wie ticken die fünf, wie gehen sie miteinander um - und wie haben sie ihre Herausforderungen gemeinsam gemeistert?

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matt Holyoak

Diese Familie strahlt mit ihren drei gutaussehenden, erfolgreichen Kindern Kate, Pippa und James - bei offiziellen Terminen, beim Tennis, bei Hochzeiten. Erst kürzlich sah man Carole und Michael liebevoll mit ihren Enkelkindern spielen - in einem Video, das Tochter Kate nach Abschluss ihrer Chemo-Therapie veröffentlichte.



Aber wo Licht ist, da ist auch viel Schatten: In seinem Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" spricht James Middleton über seine Depressionen und wie schwer es für seine Eltern war, damit umzugehen.



Gemeinsam musste die Familie auch die Krebsdiagnose ihrer Tochter Kate verkraften. Und nun sollen die Middletons, die mit ihrer Party-Ausstattungsfirma Millionen verdient haben, pleite sein.

Eine "eng verbundene Familie"

Was aber in guten und schlechten Zeiten bleibt, ist eine Familie, die zusammenhält. Die nicht aufgibt. Geschwister, die über alle Grenzen hinweg ein starkes Band verbindet.



Davon schreibt auch James Middleton in seinem Buch, wenn er mit warmen Worten von seiner "liebevollen und eng verbundenen Familie" erzählt. Auch in seinen dunklen Zeiten sind Kate und Pippa um ihn herum, machen sich Gedanken, laden ihn wieder und wieder ein. "Meine Schwestern locken mich ab und zu sanft aus der Wohnung", beschreibt es James.



Und die Eltern? Sie wollen helfen, kommen aber nicht an ihren Sohn heran, die Sorgen sind groß.

Bildrechte: picture alliance / empics | Matt Alexander Media Assignments

Diese Sorgen beginnen schon früh: Alle drei Middleton-Kids besuchen das renommierte Marlborough College. Hier werden Spitzenleistungen erwartet, doch James kann sie im Gegensatz zu Kate und Pippa nicht erfüllen. Er leidet an Legasthenie und ADHS, schafft die Schule nur knapp. Später bricht er sein Studium an der Edinburgh University ab.



Wie gehen Eltern, die Erfolg erwarten (und auch selbst haben) damit um?



Nicht immer entspannt, erzählt James Middleton offen in einem "The Times"-Interview: Seine Mutter ist häufig in Tränen aufgelöst, sein Vater ebenso häufig verzweifelt. Aber die Geschwister sind füreinander da: James zieht zu Pippa und Kate in den Londoner Stadtteil Chelsea.

Die Eltern springen über ihren Schatten - für Sohn James

Als James' Depressionen ans Licht kommen, sind seine Schwestern voller Verständnis. Dass die drei Geschwister einander so nah sind und über alle Schwierigkeiten zusammenhalten, ist eine große Stütze - doch Carole und Michael hadern damit, einen Sohn mit psychischen Problemen zu haben.



"Für Menschen ihrer Generation kann ich verstehen, warum das beunruhigend war. Die Gesellschaft begann gerade erst, das Stigma zu durchbrechen", sagt James rückblickend.



Gerade vor diesem Hintergrund zeigt sich aber, wie sehr die Eltern bereit sind, für ihren Sohn neue Wege zu gehen: Sie kamen mit zu den Therapiesitzungen, stellten Fragen, wollten verstehen.

Bildrechte: picture alliance / Cover Images | John Rainford

Sie wohnen alle nah beieinander

Jetzt scheinen sich die Wolken langsam zu verziehen. Kate ist auf dem Weg der Besserung. James ist verheiratet und Vater geworden. Und das schönste: Die Middletons sind noch näher aneinander gerückt - auch geografisch:



James lebt mit seiner Familie auf einer Farm - knapp zwei Kilometer vom Hof seiner Schwester Pippa und Ehemann James Matthews entfernt. Carole und Michael Middleton leben in einem Herrenhaus "nur einen Steinwurf" entfernt.

Bildrechte: picture alliance / empics | Heathcliff O'Malley