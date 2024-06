Nachdenklich blickt Kate auf einem neuen Instagramfoto gen Himmel. Der Look leger, Jeans und Blazer, die Arme verschränkt. Dazu nachdenkliche Worte. "An den Tagen, an denen ich mich gut genug fühle, ist es eine Freude, mich am Schulleben zu beteiligen, persönliche Zeit mit den Dingen zu verbringen, die mir Energie und Positivität geben, und auch ein wenig von zu Hause aus zu arbeiten."



Es ist selten, dass ein hochrangiges Mitglied der Royal Family so private und intime Einblicke gewährt. Dafür regnet es bereits nach 30 Minuten 500.000 Likes.



Kates Fans können die guten Nachrichten kaum glauben. Denn: Kate teilt nicht nur, wie es ihr geht. Sie verrät auch, wann sie ihr Comeback geben wird.