Erst am Samstag verkündete der Kensington-Palast die frohe Botschaft, dass es beim Finale des Tennisturniers in Wimbledon royal wird. Nun zeigt sich: Prinzessin Kate ist zurück - und sie ist nicht allein!

Royales Dreamteam sorgt für Begeisterung

Prinzessin Kate zeigt sich beim Tennis-Finale in Wimbledon so, wie man sie kennt: strahlend, winkend, lachend. Unter Royal-Fans ist die Liebe der Prinzessin zum Tennis längst kein Geheimnis mehr. Denn: Kate schaut nicht nur den Profis gern zu, sondern spielt auch selbst leidenschaftlich gern Tennis. Wimbledon und Kate - das gehört einfach zusammen!



Für ihren zweiten Auftritt seit Veröffentlichung ihrer Krebsdiagnose kam sie zudem mit Verstärkung. Denn die Liebe zum Tennis liegt offenbar in der Familie.



Nicht nur Kates Schwester Pippa war in Wimbledon an ihrer Seite, sondern auch ihre Tochter Charlotte. Die Achtjährige strahlte bei dem Turnier über beide Ohren und hatte sichtlich viel Spaß.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Kirsty Wigglesworth

Standing Ovations für Prinzessin Kate

Und noch etwas ließ die Royals strahlen! Der Centre Court von Wimbledon hat Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft zum Finale mit einem 30-sekündigen Applaus, Jubelrufen und Standing Ovations begrüßt.



Prinzessin Kate war von dieser Geste sichtlich berührt und winkte und lächelte den jubelnden Menschen zu. Auch Prinzessin Charlotte kam nicht umhin, ihrer Mutter einen stolzen Blick zu schenken.

Bildrechte: IMAGO / i Images

Schirmherrin und Tennis-Fan

Als Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Clubs" ist es Aufgabe von Prinzessin Kate, dem Sieger nach dem Match die Trophäe auf dem Platz zu überreichen. Eine besondere Ehre, nicht nur für die Sportler ...



In den sozialen Medien ließ Prinzessin Kate nämlich zu einigen Schnappschüssen von sich verlauten: "Ich freue mich, wieder in Wimbledon zu sein! Es gibt nichts Vergleichbares zu diesen Meisterschaften."

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Aaron Chown