Prinzessin Kate hat schon häufiger unter Beweis gestellt, dass ihr die Unbeschwertheit ihrer Kinder mitunter wichtiger ist als festgefahrene royale Traditionen - so bei der Wahl der Schule oder der Erziehung ohne viele Nannys.



Nun wagt sich Kate offenbar an ein Jagd-Ritual, an dem britische Royals seit dem Mittelalter teilnehmen mussten, dem sogenannten "Blooding" ("Bluttaufe"): Für ihre Kids George (11), Charlotte (9) und Louis (6) soll diese ziemlich brutale Tradition jetzt tabu sein!

Bildrechte: IMAGO/Spotlight Royal

Hat Kate ein Machtwort gesprochen?

"Charles' Schwiegertochter, Catherine, Prinzessin von Wales, hat sich durchgesetzt und darauf bestanden, dass es für ihre Kinder kein "Blooding" geben wird“, schreibt Royal-Experte Tom Quinn laut Daily Mail in seinem neuen Buch "Yes, Ma'am - The Secret Life of Royal Servants", das im März erscheint.



Sollte diese Entscheidung - die auch Prinz William mittragen müsste - tatsächlich so umgesetzt werden, wäre dies für viele wohl keine große Überraschung: Bereits 2023 hatte Tom Quinn in einem Buch gemutmaßt, dass Kate diese Tradition für ihre Kinder nicht erlauben werde.

Bildrechte: IMAGO/i Images

Was ist "Blooding" genau?