Deshalb reiste Kate am Dienstag (11.02.) in das Frauengefängnis nahe Manchester. Dort besuchte sie ein Projekt, das darauf abzielt, starke und gesunde Beziehungen zwischen Müttern und Babys zu entwickeln, selbst in einer so schwierigen Umgebung wie einer Haftanstalt. Sowohl die Mütter als auch ihre Babys - die ihre ersten 18 Monate im Gefängnis verbringen können - werden dort betreut und unterstützt.



Keine einfache Situation. Doch die authentische, zugewandte Art, mit der Kate es schafft, Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensumständen anzusprechen, war auch bei diesem Termin wieder spürbar: Prinzessin Kate unterhielt sich mit mehreren Frauen, die selbst Kinder haben oder gar während der Haftzeit entbunden haben - zugewandt, interessiert, freundlich.