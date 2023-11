Als künftige Königin muss sich Prinzessin Kate stets an einen strikten Dresscode halten. Heißt: Strumpfhosen, Kleider und Röcke bis unters Knie, keine auffällig manikürten Nägel oder extravagantes Make-up. Während des Staatsbesuchs des südkoreanischen Präsidenten warf Kate diese Regeln über Bord - und entzückt damit das Internet.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Henry Nicholls

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Henry Nicholls

Es ist nur ein kleiner Moment, doch die Fotos davon gehen viral: Beim Empfang des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und dessen Frau Kim Keon-hee sorgte Kate in einem knallroten Ensemble nicht nur für einen Hauch von Glamour, sondern für einen ganzen Sturm.



Unter ihrem extravaganten Cape-Mantel trug die Prinzessin von Wales ein kurzes Kleid, dass immer wieder den Blick auf ihre Beine freilegte - ungewohnt viel Haut für ein hochrangiges Mitglied der Königsfamilie!



Noch dazu verzichtete Kate auf hautfarbene Strumpfhosen, bislang hielt sie sich eisern an das Mode-Gebot. Eigentlich ein No-Go in der britischen Royal-High-Society.