Ein Königreich in Sorge um Prinzessin Kate.



Nach ihrer überraschenden Bauchoperation erholt sich Kate aktuell in der renommierten "London Clinic". An ihrer Seite: Prinz William. Er besuchte sie bereits zwei Mal und kümmert sich aktuell um die Kinder.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA/AP | Lucy North

Prinz William ist an Kates Seite

In guten wie in schlechten Zeiten: Wie die britische "Sun" berichtet, sei William bereits am 16.01., am Tag der OP, zu seiner Frau in die Londoner Innenstadt geeilt. Auch einen Tag später lichteten ihn Paparazzi auf dem Weg ins Krankenhaus ab. "William wird jetzt Kates Fels in der Brandung sein, während sie im Krankenhaus liegt", so Royal-Experte Phil Dampier im Interview mit der "Sun".



Familie geht vor: Um ganz für Kate und die gemeinsamen Kinder da zu sein, hat William vorerst alle kommenden Termine abgesagt.



Doch der Thronfolger ist nicht allein: Zu Hause erhält er Unterstützung von dem spanischen Kindermädchen Maria Borrallo und Kates Mutter, Carole Middleton.

Bildrechte: IMAGO / i Images

In dieser Privatklinik wurde Prinzessin Kate operiert

Ein kleiner Trost für William: Seine Frau befindet sich in der "London Clinic" in allerbesten Händen.



Die Privatklinik gilt als Top-Adresse in England und bezeichnet sich selbst als "Weltklasse" Krankenhaus. Keine Wunder, dass die "London Clinic" von der High Society geschätzt wird. Prinz Philip und Prinzessin Margaret, die Schwester der Queen, gehörten früher zu den Patienten. Mit Elizabeth Taylor und John F. Kennedy ließ sich hier sogar die Hollywood-und Polit-Elite behandeln.



Auf der Website der Klinik ist von einem privaten Concierge-Service die Rede, der den Erkrankten "bei der Organisation von Reisen und Unterkünften, bei der Buchung von Touren, Theateraufführungen und Restaurants" helfen kann.



Auch das Krankenhaus-Essen ist First Class: Statt trockenem Brot gibt es für die Patienten Avocado-Toast, das Fleisch kommt direkt vom berühmten Londoner Smithfield Market. "The London Clinic" verspricht "schmackhafte Gerichte, die von vielen kulinarischen Stilrichtungen beeinflusst sind."

Bildrechte: picture alliance / dpa | Tal Cohen

Laut Palast: Es ist kein Krebs