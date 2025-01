Es gibt Termine im Kalender der Royal Family, die mittlerweile untrennbar mit Prinzessin Kate verbunden sind. Dazu zählen Wimbledon, Kates Weihnachtsgottesdienst und: die BAFTA Awards.



Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2011 mischte sich die Prinzessin mit wenigen Ausnahmen jedes Jahr unter die hochkarätigen Gäste - doch dann kam 2024, ein Annus horribilis für das Königshaus. Damals hieß es aus dem Palast, Kate müsse sich von ihrer Bauchoperation erholen. Wenig später machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich. William kam solo zu den BAFTAs - und vermisste seine Frau schmerzlich, wie er der "Daily Maily" verriet: "Es tut mir leid, dass Catherine nicht hier ist, sie liebt die BAFTAs."



Kommt jetzt Kates fulminantes Glamour-Comeback?

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jordan Pettitt

BAFTA-Gerüchteküche brodelt

Britischen Medienberichten zufolge plant Kate ihr Comeback bei den BAFTAs. Es wäre ihr erster Red-Carpet-Auftritt seit ihrer Krebsdiagnose. Die "Daily Mail" wie auch das "Tatler"-Magazin schreiben, dass Kate wohl "alle Register" ziehen werde, um bei der Preisverleihung in der Royal Festival Hall am 16. Februar dabei zu sein. Sie hoffe sehr, William in diesem Jahr wieder begleiten zu können.



Was dafür spricht:

So wahrscheinlich ist Kates BAFTA-Rückkehr

Seit Trooping the Colour nimmt Kate immer mehr Termine für die Krone wahr. Die Abstände zwischen den Auftritten werden immer kürzer. Noch hält sich der Palast mit festen Terminankündigungen zurück. Möglicherweise will man intern noch auf Nummer sicher gehen und Rücksicht auf die Prinzessin nehmen. Sollte Kate aber an den BAFTAs teilnehmen, ist mit einem zeitnahen Vermerk im royalen Kalender zu rechnen.



Darüber hinaus ist die Preisverleihung ein Prestige- und Herzensprojekt von William und Kate. Der Prinz von Wales ist Präsident der "British Academy of Film and Television Arts" (kurz BAFTA). Die Teilnahme des Paares an der glamourösen Verleihung ist daher zu einer Art Tradition geworden - und wird von royalen Fans stets mit Spannung erwartet.

Bildrechte: IMAGO/i Images

BAFTA-Pechsträhne

Obwohl ein Highlight im Kalender, mussten William und Kate die Awards schon mehrfach auslassen.



2021 blieben die beiden den BAFTAs wegen des Todes von Prinz Philip fern. 2022 mussten sie "aus Termingründen" absagen.



Warum man Kate trotzdem immer mit der Preisverleihung in Verbindung bringt? Weil sie einige ihrer denkwürdigsten Modemomente auf dem BAFTA-Teppich hatte - immer in Alexander McQueen, Kates Lieblingsdesigner, gehüllt. Auch ihr Hochzeitskleid stammte von McQueen.

Kate und ihr Händchen für Mode

Manche Kleider trug sie gleich mehrmals - und setzte damit dem Thema Nachhaltigkeit das Krönchen auf. So sorgte Kate 2020 bei den BAFTA Awards in einem weiß-goldenen Traumkleid für Furore, das zu diesem Zeitpunkt allerdings schon mindestens acht Jahre alt war. Zum ersten Mal trug sie es 2012 bei einem Staatsbankett in Malaysia. Für die BAFTAS ließ sie die durchsichtigen Ärmel verstärken und fügte Schulterpolster hinzu.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jeff Gilbert

Und auch für 2023 wählte sie ein "altes" Kleid von 2019, ergänzte aber lange, dramatische Opernhandschuhe. Tadaa - ein neuer, sparsamer, aber wirkungsvoller Look!

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chris Jackson