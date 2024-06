Für die kommenden Tage war für Prinzessin Anne eine Reise nach Kanada geplant. Die muss jetzt allerdings auf Rat von Annes Ärzten verschoben werden, wie der britische "Guardian" berichtet. Auch am Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar am heutigen Dienstagabend kann Anne nicht teilnehmen.



Die Schwester von König Charles III. soll am Sonntagabend (23.06.) bei einem Unfall auf ihrem privaten Landsitz leicht verletzt worden sein.