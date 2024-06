Jeden dritten Sonntag im Juni werden in Großbritannien die Väter hochgelebt. Ein Datum, das Prinz William nie vergisst. Während es die vergangenen Jahre stets frisch geschossene Vater-Sohn-Schnappschüsse gab, postete William dieses Mal ein Foto aus heilen Kindertagen Anfang der 80er-Jahre.



Darauf kickt Charles, damals noch Thronfolger, William lässig in Lederslippern einen Ball zu. Der aristokratische Look wird durch Nadelstreifenanzug, Krawatte und Einstecktuch edel abgerundet. Königlich bis in die Fingerspitzen - auch beim Spielen mit dem Nachwuchs.



Unter das Bild schreibt William nur schlicht: "Happy Father’s Day, Pa. W"