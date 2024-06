Der britische Thronfolger wird bereits am Donnerstag (20.06.) in Frankfurt erwartet. Dort will er sich das zweite Vorrundenspiel der Engländer gegen Dänemark anschauen.



Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, wusste schon länger über Williams EM-Pläne Bescheid: Der Prinz höchstpersönlich soll ihm die geheimen Reisepläne geflüstert haben. "Er wird zuschauen", so der Torjäger. "Er ist ein großer Fußballfan."



Erst am Montag (10.06.) trafen sich Stürmer und Thronfolger. Der Prinz von Wales verabschiedete die englische Mannschaft und wünschte ihr vor der Abreise nach Deutschland viel Glück. Diesen Anlass nutzte William also anscheinend auch, um ein bisschen privat zu plaudern.