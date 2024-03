Mit einem bewegenden Statement hat Prinzessin Kate am 22. März ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Die Wochen davor war immer wieder über den Gesundheitszustand und das "Verschwinden" der Prinzessin spekuliert worden: Wilde Gerüchte überschlugen sich, die den Rückzug von Prinzessin Kate aus der Öffentlichkeit erklären sollten. IHR Name tauchte dabei besonders oft auf: Lady Rose Hanbury.

Außereheliche Eskapaden bei den Windsors wären erstmal nichts Ungewöhnliches. Affären, geheime Geliebte und Scheidungen gehören bei den britischen Royals ja fast schon zum guten Ton. William und Kate halten mit ihrer Sauber-Ehe dagegen und lassen das Volk seit Jahren an eine Liebe wie im Märchen glauben. Dennoch waberten 2019 Schlagzeilen um eine angebliche Affäre Williams durch die britische Presse - und zwar mit Lady Rose Hanbury. Handfeste Beweise gab es keine. Experten deklarierten die Geschichten schon damals als falsch, dennoch hielten sich die Gerüchte hartnäckig. Kürzlich kochte das Thema wieder hoch. Hobby-Detektive fragten sich: Könnte ein Seitensprung der Grund für Kates Abwesenheit sein? Nein, stellt Lady Rose klar.

Lady Rose Hanbury wurde das allmählich zu bunt. Fünf Jahre sah sie der Gerüchteküche beim Brodeln zu, nun stellte sie über ihren Anwalt klar: "Die Spekulationen sind völlig falsch." Sämtliche Berichte über eine innige Beziehung zwischen ihr und Prinz William entsprächen nicht der Wahrheit. Der britischen Adeligen ist es ernst: Moderator Stephen Colbert griff Williams angebliche Liaison mit ihr in einer Episode der "The Late Show" auf.

Rose Hanbury gehört quasi seit ihrer Geburt (*1984) zu Englands höheren Kreisen: Ihre Eltern sind der Web-Designer Timothy Hanbury und die Modeschöpferin Emma Hanbury. Rose besuchte die Stowe School in Buckinghamshire, wo man für ein Schuljahr schon mal 38.000 Pfund hinblättern muss.



Anfang der 2000er machte sie sich als Mannequin einen Namen, war bei "Storm Models" unter Vertrag - genau wie Kate Moss und Monica Bellucci. Anschließend arbeitete Rose als parlamentarische Mitarbeiterin für den konservativen Politiker Michael Gove.



Durch ihre Hochzeit mit dem 24 Jahre älteren Marquess David Rocksavage stieg sie in die britische Aristokratie auf - ihr Mann zählt zu den reichsten Aristokraten des Landes. Zur Erklärung: "Marquess" ist der viertwichtigste Adelstitel in Großbritannien. Ranghöher sind nur Könige, Prinzen und Prinzessinnen oder Herzöge. Kein Wunder, dass Rose und ihr Gatte stets zu royalen Mega-Events wie Kate und Williams Hochzeit oder Charles Krönung eingeladen werden.