Kate und Rose galten lange als enge Vertraute, wurden immer wieder bei Empfängen, Galas oder anderen öffentlichen Events zusammen gesehen. Lady Rose und David Rocksavage waren zu Gast auf Kate und Williams Hochzeit. Außerdem wohnen die beiden Paare nur 15 Autominuten voneinander entfernt.



Fragt sich, was die Affärengerüchte mit den beiden Frauen machen. Freundinnen oder Rivalinnen? So richtig wissen das wohl nur Kate und Rose.



(Dieser Artikel wurde am 19. März 2024 erstmals veröffentlicht und am 23. März aktualisiert.)